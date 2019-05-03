Расчет стоимости доставки ArenaFlowers
Пожалуйста подождите.
Идет расчет стоимости доставки!
35 см
стикер
Радуга
40 см

Радуга


(Оценок: 12)

8390 руб. / 7880 руб.

Состав: Тюльпан (микс) - 101шт.
Упаковка: Ткань «Фетр», Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
35 см
стикер
Радуга
40 см

Радуга

8390 руб. / 7880 руб.

Состав: Тюльпан (микс) - 101шт.
Упаковка: Ткань «Фетр», Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
35 см
стикер
Букеты из Разноцветных Тюльпанов

Букеты из Разноцветных Тюльпанов

от 1270 руб.

Состав: Тюльпаны микс.
Упаковка: Ткань «Фетр», Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
35 см
Букеты из Тюльпанов Микс

Букеты из Тюльпанов Микс

от 1280 руб.

Состав: Тюльпаны (микс).
Упаковка: Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
40 см
стикер
Букеты из Красных и Белых Тюльпанов

Букеты из Красных и Белых Тюльпанов

от 1390 руб.

Состав: Тюльпан красный, Тюльпан белый.
Упаковка: Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
45 см
Нежный Поцелуй
35 см

Нежный Поцелуй

3290 руб.

Состав: Гиацинт - 5шт. Тюльпан - 9шт. Фрезия - 7шт.
Зелень: Писташ.
Упаковка: Бумага "Крафт", Атласная лента.
Декор: "Сердце" - 1шт.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
35 см
стикер
Настоящая Любовь
30 см

Настоящая Любовь

4900 руб. / 4190 руб.

Состав: Тюльпан - 15шт. Ирис - 16шт.
Зелень: Салал.
Упаковка: Ткань "Фетр", Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
50 см
стикер
Алые Розы

Алые Розы

от 1450 руб.

Состав: Роза Алая - «Гран При».
Упаковка: Бумага «Крафт», Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
40 см
Букеты из Белых Роз

Букеты из Белых Роз

от 2500 руб.

Состав: Роза Белая (Кения).
Упаковка: Атласная лента.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
22 см
Дольче Вита
23 см

Дольче Вита

3850 руб.

Состав: Тюльпан микс - 35шт.
Упаковка: Декоративная коробка 20*20 см. 

Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
24 см
стикер
Лунное Сияние
22 см

Лунное Сияние

5550 руб. / 4990 руб.

Состав: Тюльпан белый - 51шт.
Упаковка: Подарочная коробка 18*19 см.

Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
35 см
Магия Любви
30 см

Магия Любви

6490 руб.

Состав: Роза Элитная «Эксплоер» - 25шт.
Упаковка: Подарочная коробка 20*20 см. Флористическая губка «Пиафлор».

Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
30 см
Жемчужина
25 см

Жемчужина

4390 руб.

Состав: Роза белая - 19шт.
Упаковка: Декоративная коробка 20*20 см. Флористическая губка «Пиафлор».

Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
40 см
Ангел
45 см

Ангел

6980 руб.

Состав: Пионовидная Роза «Девид Остин» - 10шт. Роза Кустовая - 9шт. Гвоздика - 10шт.
Зелень: Писташ, Эвкалипт «Парвифолио».
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
20 см
стикер
Алисия
25 см

Алисия

3900 руб.

Состав: Роза Кустовая - 15шт.
Зелень: Фисташка.
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
50 см
101 Тюльпан Микс в Корзине
60 см

101 Тюльпан Микс в Корзине

8990 руб.

Состав: Тюльпан микс - 101шт.
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
45 см
301 Тюльпан Микс в Корзине
55 см

301 Тюльпан Микс в Корзине

17990 руб.

Состав: Тюльпан Микс - 301шт.
Упаковка: Плетеная корзина (большая), Флористическая губка «Пиафлор».
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
10 см
стикер
Клубничное Сердце
30 см

Клубничное Сердце

6050 руб.

Общий вес: 1.9кг.

Состав: Свежая Клубника, Малина, Ежевика, Красная Смородина.
Упаковка: Форма флористическая "Сердце".

Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
15 см
Сердце из Ягод «Половинка»

Сердце из Ягод «Половинка»

3080 руб.

Общий вес: 1кг.

Состав: Клубника - 400гр. Голубика - 400гр.
Зелень: Салал.

Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
10 см
Корзина с Ягодами «Восхищение»

Корзина с Ягодами «Восхищение»

7580 руб.

Общий вес: 3кг.

Состав: Свежая Клубника, Черешня, Голубика.
Упаковка: Плетеная корзина, Бант из атласной ленты.

Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
10 см
Корзина с Ягодами «Восторг»

Корзина с Ягодами «Восторг»

7150 руб.

Общий вес: 3кг.

Состав: Свежая Клубника, Ежевика, Голубика.
Упаковка: Плетеная корзина, Бант из атласной ленты.

Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
Фруктовый Рай

Фруктовый Рай

4680 руб. / 3960 руб.

Состав: Ананас - 1шт. Яблоко зеленое - 3шт. Яблоко красное - 3шт. Груша - 5шт. Лимон - 2шт. Лайм - 3шт. Слива - 5шт. Апельсин - 4шт. Киви - 5шт. Бананы, Виноград.
Упаковка: Плетеная корзина, Рафия или Атласная лента. Пленка прозрачная , бант.


Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
25 см
Витаминная Поляна
40 см

Витаминная Поляна

6500 руб.

Общий вес: 5кг.
Состав*: Малина, Черника, Виноград, Клубника, Бананы, Инжир, Красная смородина, Слива, Нектарин, Физалис.
Упаковка: Плетеная корзина
Товар добавлен в Корзину
ЗАКАЗАТЬ
Перейти в каталог цветов

Бесплатный Фотоотчёт

Вы увидите букет перед отправкой и в момент его вручения. Фотография останется у вас на память.

Бесплатное СМС-уведомление

Информируем о всех этапах заказа. Когда букет собран, когда доставляется и когда доставлен.

Напечатаем открытку к букету

По желанию мы приложим бесплатную открытку к заказу, на которой вы можете написать послание получателю букета.

Фото с нашими букетами

Отзывы клиентов о нашем салоне

Доставка цветов в Москве

Поздравить близкого человека с любым праздником, или просто выразить свои чувства второй половинке, помогут цветы. Красивый букет – это не просто подарок или дополнение к нему, это способ подарить яркие эмоции и прекрасное настроение. И если вы ищите, где купить цветы с доставкой адресату на дом или в офис, тогда мы предлагаем вам свои услуги. В нашем интернет-магазине вы сможете круглосуточно заказать цветы с доставкой в Москве, выбрав из большого ассортимента букет на ваш вкус, потратив на это всего пару минут.

Услуги нашей компании

Обратившись к нам, вы сможете быстро и удобно, а главное, выгодно, заказать цветы с доставкой в Москве для женщин и мужчин. Наши опытные флористы учтут все ваши пожелания и предпочтения, чтобы врученный адресату цветочный букет по-настоящему удивил и порадовал, привнес праздничную атмосферу.

В нашем интернет-магазине вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • Приобрести букет, выбрав из каталога.
  • Заказать индивидуальное изготовление букета.
  • Приобрести авторский букет или композицию.
  • Дополнить букет открыткой, подарком.
  • Оформить заказ на изготовление фруктовой корзины.
  • Воспользоваться услугами круглосуточной доставки.
  • Клиентам доступно отслеживание статуса заказа, отчет о вручении с помощью смс.

Независимо от того, желаете вы купить цветы в Москве на свадьбу, бизнес-партнерам, или для любимой девушки в честь первого свидания или предложения руки и сердца, мы поможем вам выразить ваши чувства с помощью роскошных, удивительных букетов. Для каждой композиции и монобукетов мы используем исключительно свежие, качественные цветы, которые хранятся с соблюдением климатических условий. Если вы хотите заказать цветы с доставкой адресату, вы можете быть уверены, что букет будет доставлен аккуратно, безопасно, и точно в оговоренное время. Мы сохраняем конфиденциальность при вручении цветов, а ваши признания и пожелания могут переданы получателю посредством открытки.

Преимущества нашего интернет-магазина

Только свежие и здоровые, красивые и шикарные розы, герберы, орхидеи, гиацинты, и другие цветы, вы можете заказать круглосуточно, с быстрой доставкой в Москве и Московской области. Уже второй год наши квалифицированные флористы создают для вас уникальные композиции букеты, демонстрируя свой талант и творческий подход.
Решив купить цветы в интернет-магазине Arena Flowers, вы получаете приятные скидки и акционные предложения, доступные цены на качественную продукцию, своевременную доставку и удобные способы оплаты заказов.

Закажите цветы с подарком, воспользовавшись нашим сайтом, или связавшись с менеджером по телефону.

Блог о цветах

Как подписать незабываемую открытку к цветам

12.06.2019

В жизни иногда происходят события, которые запоминаются навсегда. Некоторые из них бывают спонтанными и неожиданными, как например, случайная встреча, кардиналь..

Как подписать незабываемую открытку к цветам
Один день из жизни менеджера службы доставки цветов ArenaFlowers

Один день из жизни менеджера службы доставки цветов ArenaFlowers

31.05.2019

Наверняка вам кажется, что работа в службе доставки цветов в Москве – сплошное удовольствие. Ведь менеджер каждый день принимает десятки заказов на самые красив..

Что такое «подарочная корзина»?

02.05.2019

Словосочетание «подарочная корзина» появилась в лексиконе русских людей совсем недавно, примерно в начале 21 века. С тех пор оно прочно вошло в быт россиян и жи..

Что такое «подарочная корзина»?
Смотреть все статьи