Упаковка: Ткань «Фетр», Атласная лента.
Упаковка: Ткань «Фетр», Атласная лента.
Упаковка: Атласная лента.
Упаковка: Атласная лента.
Зелень: Писташ.
Упаковка: Бумага "Крафт", Атласная лента.
Декор: "Сердце" - 1шт.
Зелень: Салал.
Упаковка: Ткань "Фетр", Атласная лента.
Упаковка: Бумага «Крафт», Атласная лента.
Упаковка: Атласная лента.
Упаковка: Декоративная коробка 20*20 см.
Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Упаковка: Подарочная коробка 18*19 см.
Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Упаковка: Подарочная коробка 20*20 см. Флористическая губка «Пиафлор».
Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Упаковка: Декоративная коробка 20*20 см. Флористическая губка «Пиафлор».
Вы всегда можете поменять цвет коробки, сделав пометку при заказе.
Зелень: Писташ, Эвкалипт «Парвифолио».
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Зелень: Фисташка.
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Упаковка: Плетеная корзина, Флористическая губка «Пиафлор».
Упаковка: Плетеная корзина (большая), Флористическая губка «Пиафлор».
Состав: Свежая Клубника, Малина, Ежевика, Красная Смородина.
Упаковка: Форма флористическая "Сердце".
Общий вес: 1кг.
Состав: Клубника - 400гр. Голубика - 400гр.
Зелень: Салал.
Состав: Свежая Клубника, Черешня, Голубика.
Упаковка: Плетеная корзина, Бант из атласной ленты.
Состав: Свежая Клубника, Ежевика, Голубика.
Упаковка: Плетеная корзина, Бант из атласной ленты.
Состав: Ананас - 1шт. Яблоко зеленое - 3шт. Яблоко красное - 3шт. Груша - 5шт. Лимон - 2шт. Лайм - 3шт. Слива - 5шт. Апельсин - 4шт. Киви - 5шт. Бананы, Виноград.
Упаковка: Плетеная корзина, Рафия или Атласная лента. Пленка прозрачная , бант.
Состав*: Малина, Черника, Виноград, Клубника, Бананы, Инжир, Красная смородина, Слива, Нектарин, Физалис.
Упаковка: Плетеная корзина
Фото с нашими букетами
Отзывы клиентов о нашем салоне
Доставка цветов в Москве
Поздравить близкого человека с любым праздником, или просто выразить свои чувства второй половинке, помогут цветы. Красивый букет – это не просто подарок или дополнение к нему, это способ подарить яркие эмоции и прекрасное настроение. И если вы ищите, где купить цветы с доставкой адресату на дом или в офис, тогда мы предлагаем вам свои услуги. В нашем интернет-магазине вы сможете круглосуточно заказать цветы с доставкой в Москве, выбрав из большого ассортимента букет на ваш вкус, потратив на это всего пару минут.
Услуги нашей компании
Обратившись к нам, вы сможете быстро и удобно, а главное, выгодно, заказать цветы с доставкой в Москве для женщин и мужчин. Наши опытные флористы учтут все ваши пожелания и предпочтения, чтобы врученный адресату цветочный букет по-настоящему удивил и порадовал, привнес праздничную атмосферу.
В нашем интернет-магазине вы сможете воспользоваться следующими услугами:
- Приобрести букет, выбрав из каталога.
- Заказать индивидуальное изготовление букета.
- Приобрести авторский букет или композицию.
- Дополнить букет открыткой, подарком.
- Оформить заказ на изготовление фруктовой корзины.
- Воспользоваться услугами круглосуточной доставки.
- Клиентам доступно отслеживание статуса заказа, отчет о вручении с помощью смс.
Независимо от того, желаете вы купить цветы в Москве на свадьбу, бизнес-партнерам, или для любимой девушки в честь первого свидания или предложения руки и сердца, мы поможем вам выразить ваши чувства с помощью роскошных, удивительных букетов. Для каждой композиции и монобукетов мы используем исключительно свежие, качественные цветы, которые хранятся с соблюдением климатических условий. Если вы хотите заказать цветы с доставкой адресату, вы можете быть уверены, что букет будет доставлен аккуратно, безопасно, и точно в оговоренное время. Мы сохраняем конфиденциальность при вручении цветов, а ваши признания и пожелания могут переданы получателю посредством открытки.
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